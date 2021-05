🎥 Haaland op zijn best: Noorse goalgetter wisselt van truitje met scheidsrechter

In Duitsland werd zaterdagmiddag de laatste speeldag afgewerkt. Dortmund legde beslag op de derde plek en de aandacht ging opnieuw uit naar Erling Haaland.

Dortmund won met 3-1 van Bayer Leverkusen dankzij twee doelpunten van Haaland. Het waren doelpunen nummer 40 en 41 voor de 20-jarige Haaland over alle competities gespreid. Hij is de eerste speler onder de 21 die over een seizoen meer dan 40 doelpunten maakt sinds Braziliaanse Ronaldo bij Barcelona in 1996/1997.

Ook na de wedstrijd ging de aandacht opnieuw naar Haaland. Want hij besloot om van shirt te wisselen met scheidsrechter Gräfe. Die laatste was 17 jaar lang actief als scheidsrechter in de Bundesliga maar heeft nu een pensioengerechtigde leeftijd bereikt.