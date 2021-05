Sir Alex Ferguson onthult zijn grootste gemiste transfer bij Manchester United

Paul Gascoigne heeft een grote fout heeft gemaakt door zich aan te sluiten bij Tottenham omdat Manchester United het beste uit hem had kunnen halen.

Sir Alex Ferguson heeft onthuld in The Mirror dat zijn grootste spijt bij Manchester United was het missen van de transfer van Paul Gascoigne. Manchester United probeerden de Engelse international in 1988 te contracteren toen hij bij Newcastle speelde maar de middenvelder zou uiteindelijk naar Tottenham gaan.

Ferguson denkt dat Gascoigne de beste Engelse speler was sinds Bobby Charlton maar hij gelooft dat hij een grote fout heeft gemaakt door naar Tottenham te gaan omdat United het beste uit hem had kunnen halen.