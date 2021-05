De strijd om het laatste plekje in de Premier League is voor Swansea of Brentford

Op de Europese tickets na, is alles al beslist in de Premier League. Manchester City is kampioen en Fulham, West Brom en Sheffield degraderen. Als er ploegen degraderen, komen er meestal nieuwe in de plaats. Dat is ook zo in Engeland, de Championship groeit dan ook toe naar zijn ontknoping...

In de Engelse tweede klasse wordt er volop gestreden voor het laatste ticket voor naar de Premier League van volgend seizoen te gaan. De eerste twee: Norwich en Watford gaan al sowieso over. De nummers drie tot zes strijden nog voor het allerlaatste promotieplekje in de play-offs. De finale van die play-offs is nu dus bekend, Brentford zal het opnemen tegen Swansea in een allesbeslissende wedstrijd in Wembley. Brentford werd dit seizoen derde, en klopte, in een halve finale met heen-en terugronde, Bournemouth. Swansea eindigde vierde en won in haar halve finale van Barnsley. 29 mei weten we welke ploeg er volgend seizoen in de Premier League zal spelen…