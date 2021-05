Preud'homme verlaat Standard

De voormalige doelman keerde in 2018 terug naar Standard, maar daar lijkt nu een einde aan te komen.

Volgens onze collega's van La DH zal Michel Preud'homme Standard verlaten. Eind vorig seizoen besloot Preud'homme een stap terug te zetten en te stoppen als coach. Hij bleef wel actief bij de Rouches, maar dan met een nieuwe rol. Preud'homme werd namelijk vicepresident en sportief adviseur van voorzitter Venanzi. Preud'homme had een optie in zijn contract om nog een jaar langer in Luik te blijven, maar die optie werd niet gelicht. De voormalige doelman zal daarom naar alle waarschijnlijkheid de Rouches op 1 juli verlaten.



Hoe zit het met zijn toekomst? Is Preud'homme op weg naar definitief pensioen? Op zijn 62 niet onmogelijk natuurlijk. Hij werd ook wel al genoemd bij Seraing, dus een nieuwe taak als trainer kan ook wel.