Traditieclub na zeven jaar afwezigheid opnieuw de Champions League in

AC Milan zal volgend seizoen weer aantreden in de Champions League na een afwezigheid van zeven jaar.

AC Milan is na zeven jaar afwezigheid terug geplaatst voor de Champions League. De Milanezen wonnen deze trofee maar liefst zeven keer. Daarmee staan ze net onder Real Madrid als recordhouder. AC Milan is dus kortweg een ploeg die nooit zeven jaar zou mogen ontbreken in de Champions League. De voorzitter van AC, Paolo Scaroni, is sinds 21 juli 2018 aan de macht. Hij moest een nieuwe plaatsing voor de Champions League regelen, en die opdracht heeft hij nu dus afgevinkt.

Op de laatste speeldag moest AC Milan nog vol aan de bak voor een plaats in de Champions League. Op het veld van Atalanta moesten de Milanezen de drie punten pakken. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan, want Atalanta stond op de tweede plek met twee punten voor op AC Milan. Gelukkig genoeg hadden de Milanezen Franck Kessié ter beschikking. Net voor de rust scoorde hij een eerste keer van op de stip. Vlak voor affluiten verdobbelde hij de score en dat opnieuw van op elf meter. Opdracht volbracht dus voor Stefano Pioli en zijn mannen.