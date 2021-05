Cristiano Ronaldo op de bank in levensbelangrijke wedstrijd

Juventus speelt vanavond een cruciale wedstrijd op Bologna. Juve staat momenteel een punt verwijderd van de top vier, en die top vier moet de ploeg uit Turijn halen om Champions League te spelen volgend seizoen. Het is dus een understatement om te zeggen dat deze wedstrijd belangrijk is voor Pirlo en zijn manschappen.

Een cruciale wedstrijd, en Cristiano Ronaldo die op de bank zit. Bizar, en toch is het zo. De officiële reden is echter nog niet meegedeeld door de Juventuscoach, Andrea Pirlo. De Oude Dame start de strijd voor de Champions League dus zonder haar Portugese superster. Afwachten of het goed komt voor Juventus zonder Ronaldo…

Cristiano Ronaldo is not starting against Bologna in the last Serie A match, key one for Juventus to secure a Champions League spot. He’ll be on the bench - no official reasons yet. ⚪️⚫️ #Juventus