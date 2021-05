Spannende ontknoping in Italië: kwalificeert Juventus zich alsnog voor Champions League? En wat met Cristiano Ronaldo als het toch 'maar' de Europa League wordt?

Vandaag staat de laatste speeldag in de Serie A op het programma. Voor enkele ploegen staat er nog heel wat op het spel, want zo is Juventus helemaal nog niet zeker van een plaats in de Champions League volgend seizoen.

Er staat vandaag nog heel wat op het spel voor Juventus. De Italiaanse topclub staat voorlopig slechts op de vijfde plaats in het klassement en dus moet er nog een plaats opgeschoven worden om in de Champions League te spelen volgend seizoen. Als Juventus Champions League wil spelen, moet het zelf winnen op het veld van Bologna en moeten AC Milan en Napoli punten laten liggen. AC Milan staat voor een lastige wedstrijd tegen Atalanta, terwijl Napoli tegen Hellas Verona speelt. Toch kan Juventus maar beter de Champions League halen, want anders lijkt de kans klein dat Cristiano Ronaldo volgend seizoen nog in Turijn zal spelen. Volgens verschillende media is de kans namelijk bestaande dat de Portugese vedette zal terugkeren naar Manchester United als Juventus er niet in slaagt om zich te kwalificeren voor de Champions League. Er staat dus bijzonder veel op het spel voor Juventus vandaag.





Volg Bologna - Juventus live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.