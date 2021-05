Vanlerberghe boos dat 'natrappen' onbestraft bleef: "Onbegrijpelijk, als het omgekeerd is, heb je gewoon rood"

Het heeft niet mogen zijn voor KV Mechelen en Jordi Vanlerberghe: ze gaan niet Europa in. Voor aanvang van de match tegen Gent werd hij nog in de bloemetjes gezet omdat hij aan meer dan 100 matchen voor geelrood zit. Na het verlies bekritiseerde Vanlerberghe de arbitrage.

Op slag van rust was er een duel tussen Vanlerberghe en Bezus diep op de helft van Gent. Vanlerberghe maakte eerst de fout, in zijn val lijkt Bezus nog een extra beweging te maken en raakt hij Vanlerberghe. Bewust of niet, natrappen of niet? Vanlerberghe vond van wel. "Als je een halve wedstrijd tegen tien man speelt, is het helemaal anders. Dit was puur natrappen."

Over de intenties van Bezus bestaat voor Vanlerberghe geen twijfel. "Vallen doe je niet met een gestrekt been. Hij strekt zijn been uit op mij. Dit moest een rode kaart zijn. Als het omgekeerd is en wij doen dat, dan heb je gewoon rood. We moeten niet alles op deze fase steken. De goals vallen ook te gemakkelijk, maar het kan niet dat hier niet voor gefloten wordt."

De VAR

Zonde alleszins dat zo'n fase de aandacht opeist. "Men verwacht van ons dat we op en top prof zijn. Dan mogen de scheidsrechters zich ook professioneel opstellen. Dit zijn de details die erom doen in zo'n belangrijke match. Een scheidsrechter kan eens iets niet gezien hebben, dat is menselijk. Maar dat je hier niet voor fluit en zelfs de VAR niet tussenkomt, is onbegrijpelijk. Ik weet niet wat de VAR dan zit te doen."

Ook Vrancken vond het rood

Ook Vrancken vond het een rode kaart. "Bezus strekt zijn been uit op Jordi. De reactie van Bezus was veelzeggend. Hij gebaarde direct: neen, er is niets aan de hand. Hij wist meteen waar het over ging."De frustratie over de spelleiding zat duidelijk diep bij Vanlerberghe. "Gent gaat dan ook 37 minuten tijdrekken. Er was 6 minuten extra speeltijd, er zijn misschien nog 2 minuten echt gevoetbald. De ref grijpt gewoon niet in."