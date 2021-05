Voetbal, een feest? Club-fans bekogelen reporter met blikjes bier tijdens live-interventie

Terwijl een reporter van VTM tijdens het Nieuws bezig was met een live-interventie, werd hij getrakteerd op bierdouches. De man bracht een sfeerreportage in aanloop naar de match Club Brugge-RC Genk.

Een minderheid van de aanwezige Club-fans vond het nodig om de reporter, die op een balkon stond, ook onder vuur te nemen met blikjes en zelfs glas. De man moest zijn verslag vroegtijdig afbreken om binnen dekking te gaan zoeken. Een trieste actie en een smet op een voor het overige erg fraaie titelviering van Club Brugge.

😠 Totaal gestoord dit. Collega probeert z’n werk te doen. Live verslag uit te brengen. Krijgt volle blikjes en zelfs glas (what the actual fuck?) naar het hoofd.



👎🏻 Gooien die mensen ook met voorwerpen naar bakkers, slagers, boekhouders of eender wie die z’n werk doet?#clugnk pic.twitter.com/nDmDGRj4kE