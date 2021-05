Geen landstitel voor Thorup in Denemarken, andere traditieclub haalt 11e titel binnen

In Denemarken heeft Brondby IF zich tot kampioen gekroond. Het is voor de eerste keer sinds 2014 dat Kopenhagen of Midtjylland de landstitel niet konden binnenhalen.

Brondby is nochtans geen kleine garnaal in het Deense voetbal. Naast FC Kopenhagen met 13 titels, staat Brondby met 11 titels niet ver van de recordkampioen af. Dit seizoen trok Jess Thorup in het midden van het seizoen van Racing Genk naar FC Kopenhagen, net wanneer Genk in een zeer sterke reeks zat. Zijn vervanger John van den Brom kon die reeks verderzetten, ging toen naar een dal en bezorgde de Limburgers toch nog de tweede plaats na ijzersterke play offs. Toen Thorup overnam bij Kopenhagen, ging het niet goed met de club uit de Deense hoofdstad. Het lukte evenwel om bij de eerste zes te eindigen en play offs af te dwingen, maar de titel was te hoog gegrepen. Ze strandden uiteindelijk op 6 punten van kampioen Brondby. Midtjylland en Brondby speelden haasje over en verloren allebei van Kopenhagen in de laatste wedstrijden waardoor Midtjylland op het einde één puntje tekort kwam om de titel te vieren. Op de laatste speeldag deed Brondby wat het moest doen en ging het overtuigend winnen van Nordsjaelland om de titel veilig te stellen. En waar voetbalclubs kampioen spelen, horen tegenwoordig ook feestjes en samentroepen van mensen die geen gehoor geven aan de coronamaatregelen: Gul og blå 🙌💛💙 pic.twitter.com/IWffMP8nD8 — Brøndby IF (@BrondbyIF) May 24, 2021