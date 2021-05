Vincent Mannaert is deze avond de centrale gast in Extra Time

In Extra Time zullen ze het deze avond vooral hebben over de kersverse kampioen Club Brugge. Daarom wordt niemand minder dan Vincent Mannaert, de algemeen manager van de Belgische topclub, uitgenodigd.

Club Brugge werd vorige week al kampioen door een punt te pakken op het veld van Anderlecht. De nederlaag dit weekend tegen KRC Genk maakte dus niet meer uit. Deze avond zal er in Extra Time vooral over de titel gesproken worden, want Vincent Mannaert is de centrale gast.

Naast de algemeen manager van Club Brugge ontvangen Frank Raes en Filip Joos ook analisten Peter Vandenbempt en Wesley Sonck.