Opvallend: niet Robert Lewandowski, maar wel Erling Haaland is speler van het seizoen in de Bundesliga

Robert Lewandowski heeft ongetwijfeld zijn beste seizoen ooit achter de rug. De Poolse aanvaller was goed voor maar liefst 41 doelpunten in 29 wedstrijden in de Bundesliga. Fabelachtige statistieken, maar het is niet voldoende om de prijs van speler van het seizoen te krijgen in de Duitse competitie.

Deze prijs gaat namelijk naar Erling Haaland. De Noor van Dortmund kan uiteraard ook terugkijken op een zeer sterk seizoen, maar zijn statistieken zijn toch iets minder dan die van Robert Lewandowski. Haaland was namelijk goed voor 27 doelpunten in 28 wedstrijden.

An honour to be awarded with the Bundesliga_DE?ref_src=twsrc%5Etfw">@Bundesliga_DE Player of the Season! An achievement not just for me but for the whole @BVB family. ⚫🟡 We won this award together! 🏆 pic.twitter.com/GqhPxXFvKW