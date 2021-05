AS Monaco rechtstreeks in de Champions League als United vanavond wint: "Wij supporteren voor rood"

Vanavond weten we wie de finale van de Europa League zal winnen, Manchester United speelt de finale tegen Villareal. United is al verzekerd van een plekje in de Champions League, en als het vanavond wint kan Monaco profiteren...

AS Monaco is rechtstreeks gekwalificeerd voor de UEFA Champions League als Manchester United vanavond kan winnen van Villareal. Als Villareal wint, zal Monaco eerst nog voorronde moeten spelen. De Spanjaarden kwalificeerden zich niet via de competitie voor de Champions League en hebben vanavond hun laatste kans op kwalificatie. Winnen ze niet, dan gaat het ticket naar een ploeg uit de Ligue 1, en dat zal AS Monaco zijn.

“We vinden geel wel leuk. Maar we verstoppen het feit niet dat onze voorkeur naar rood uitgaat. Zeker vanavond”, aldus AS Monaco op hun Twitterpagina. De Monegasken steunen dus Manchester United om zelf een plekje in de Champions League af te dwingen.