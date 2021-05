Supporters zijn klaar voor Europa League finale, en nemen corona niet al te serieus...

Vanavond staat de finale van de Europa League op het programma. Manchester United neemt het in Polen op tegen Villareal. Of de spelers er klaar voor zijn, moeten we vanavond afwachten. Maar een ding is wel al zeker: de supporters, die zijn er wel klaar voor.

Na vanavond kennen we de winnaar van de tweede Europese competitie. Het gaat tussen Villareal en Manchester United. Er zijn al beelden opgedoken van de Engelse en Spaanse fans die sfeer maken in de Poolse stad Gdansk. Eerlijk is eerlijk, super coronaproof lijkt het er niet aan toe te gaan… Villarreal vs. Man United.



UEFA Europa League Final.



The fans are ready 🍿 pic.twitter.com/ok8UR3YYlb — ESPN FC (@ESPNFC) May 26, 2021





