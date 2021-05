Haalt Manchester United haar eerste prijs binnen onder Ole Gunnar Solskjaer? Een overzicht van de evolutie van de Engelse topclub onder de Noorse trainer

Manchester United maakt deze avond voor het eerst sinds 2017 opnieuw kans op een grote prijs. De Engelse topclub neemt het deze avond in de Europa League-finale op tegen het Spaanse Villarreal.

Manchester United is sinds het vertrek van Sir Alex Ferguson aan het zwalpen. Onder meer David Moyes, Louis Van Gaal en José Mourinho hebben geprobeerd om de Engelse topclub opnieuw op het rechte pad te krijgen, maar ondanks enkele ereplaatsen en overwinningen in de FA Cup (2016) en Europa League (2017), zijn ze daar niet in geslaagd.

Ook onder Ole Gunnar Solskjaer leek het niet te lopen zoals de club het zou willen, maar het bestuur veranderde het geweer van schouder door de jonge Noor wel tijd te geven in plaats van hem meteen te ontslaan zoals zijn voorgangers. Een beslissing die lijkt te renderen, want Manchester United toont vlagen van het Manchester United onder Sir Alex Ferguson.

Bruno Fernandes en andere sterkhouders

En dat heeft Solskjaer en de club vooral te danken aan Bruno Fernandes. De Portugese draaischijf kwam in januari 2020 aan bij Manchester United en sindsdien was de Portugese dirigent goed voor 40 doelpunten en 25 assists in 70 wedstrijden voor de Engelse topclub.

Ook Paul Pogba lijkt met zijn hoofd weer goed te zitten en met Edinson Cavani beschikt Manchester United over een echte wereldspits die ook op zijn 34 jaar nog vlot de weg naar het doel vindt. Zet daar nog een Luke Shaw bij in de vorm van zijn leven en een leider als Harry Maguire en je beschikt over een sterke kern.

Terug op de rails?

Manchester United kan dan ook terugblikken op een uitstekend seizoen. De ploeg is op de tweede plaats geëindigd in de Premier League en deze avond kunnen ze het seizoen met glans afsluiten door de Europa League te winnen. Dan zullen ze wel eerst langs Villarreal moeten.

Ook al zou er vanavond verloren worden, de fans van Manchester United kunnen hoopvol zijn naar de toekomst. Voor het eerst sinds de periode Sir Alex Ferguson lijken de Mancunians opnieuw te kunnen strijden voor grote successen de komende seizoenen. Dankzij Ole Gunnar Solskjaer of heeft vooral Bruno Fernandes daar een belangrijk aandeel in? Laat het ons weten in de reacties!