Lierse Kempenzonen is zich gevoelig aan het versterken richting volgend seizoen: een overzicht van alle inkomende transfers tot nu toe

Bij Lierse Kempenzonen willen ze ongetwijfeld beter doen dan vorig seizoen in 1B. Toen eindigde de club op de voorlaatste plaats en nu zijn ze zich dus gevoelig aan het versterken naar volgend seizoen toe.

Lierse Kempenzonen kiest vooral voor heel wat ervaring, want met onder meer Kenneth Schuermans (komt over van OH Leuven), Thibaut Van Acker (ex-Club Brugge en Beerschot), Stallone Limbombe (ex-Antwerp en OHL) en Jens Naessens (onder meer ex-Zulte Waregem en Westerlo) kiezen ze voor spelers die het Belgische voetbal door en door kennen.

Daarnaast komen er nog enkele andere spelers de club versterken. Op defensief vlak hebben ze Guillaume De Schrijver (ex-Westerlo) binnengehaald, terwijl op het middenveld een contract hebben gegeven aan Alexander Maes (ex-Beerschot en was het voorbije seizoen aan de slag in Roemenië) Yvan Yagan wordt dan weer uit 1B zelf weggeplukt, want hij wordt overgenomen van RWDM.

En daar stopt het niet, want met Jordy Gillekens, Joeri Poelmans, Brent Laes en Seppe Maesen haalt Lierse Kempenzonen ook nog jong en Belgisch talent binnen. Gillekens en Laes worden weggeplukt bij OHL, terwijl Maesen overkomt van KSK Heist en Poelmans wordt overgenomen van het Roemeense Petrolul.

Uitgaande transfers

Uiteraard zorgen al die versterkingen er ook voor dat er spelers zullen vertrekken deze zomer. Zo verlaat de ervaren Simon Vermeiren de club voor een avontuur bij Lokeren-Temse. Bob Straetman, die vorige zomer werd overgenomen van Sporting Lokeren, gaat dan weer aan de slag bij Merelbeke.

Ook Samyn, Van der Veken en Troonbeeckx hebben al een nieuwe club gevonden. Samyn trekt naar FC Knokke, terwijl Van der Veken bij SK Londerzeel aan de slag gaat. Troonbeeckx kiest dan weer voor een avontuur bij KSK Heist. Ook Petrov, Placca en Aabbou zullen de club opnieuw verlaten, want zij gaan terug naar hun moederclubs Westerlo, Beerschot en Lommel.

Er zijn echter ook nog enkele spelers die nog zonder club zitten volgend seizoen. Zo hebben onder meer Ben Santermans, Hannes Smolders en Ayyoub Allach nog geen nieuwe club gevonden.