Nog een Nederlander naar Barça? Liverpoolspeler heeft mondeling akkoord met Catalanen

Wordt het middenveld van FC Barcelona vernederlandst? Wijnaldum en Frenky de Jong naast elkaar in het middenveld van de Spaanse topclub. Sky Sports meldt dat Georginio Wijnaldum een mondeling akkoord zou hebben met de Catalanen. De Nederlander zou in een van de komende dagen een contract tekenen tot 2024.

Georginio Wijnaldum zijn contract verloopt deze zomer bij Liverpool, en hij zou dus als vrije speler naar een andere club kunnen trekken. Het lijkt er dus op dat de dertiger naar Barcelona trekt. Barça zou ook heel veel interesse hebben in nog een andere Nederlander, Memphis Depay.

Gini Wijnaldum to Barcelona, confirmed and here we go! 🔴🔵 #FCB



The verbal agreement has been reached, Wijnaldum is joining Barça until June 2024. He’s expected to sign his contract in the next few days - work in progress to complete the deal reducing Gini’s salary. ⏳ https://t.co/TlqznhJfBh