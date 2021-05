Club Brugge laat drie spelers weten dat ze best een nieuwe club zoeken

Club Brugge is bezig met de samenstelling van de kern voor volgend seizoen. Eerste werk: de spelers kwijtraken waar ze niet meer op rekenen. Drie dit seizoen verhuurde spelers moeten niet meer hopen op een terugkeer of kansen in Jan Breydel.

Het gaat om Kaveh Rezaei, Lois Openda en Emmanuel Dennis. De drie aanvallers hebben geen toekomst meer bij blauw-zwart. Rezaei kende een tegenvallend seizoen bij Charleroi en heeft nog een contract voor één seizoen. Openda speelde dan weer wel een goed seizoen bij Vitesse, maar de club heeft niet het geld om hem te kopen. Over Emmanuel Dennis bestaat geen twijfel. Vincent Mannaert liet maandag in Extra Time al weten dat de Nigeriaan op zoek moet naar een nieuwe club, want hij is niet meer welkom bij Club na al wat er gebeurde. Bij Köln kon hij zich ook niet doorzetten en hij zit er zelfs al weken niet meer in de selectie.