FIFA-ranking: België nog steeds bovenaan, slechts één wijziging in het klassement

Donderdag heeft de FIFA de evolutie van haar ranglijst van 's werelds beste landen bekendgemaakt. Zo staan de Rode Duivels nog steeds bovenaan. Alleen Bahrein is één plaats gestegen.

Nu mei ten einde loopt, vertoont de nieuwe FIFA-ranking bijna geen verschil, omdat er in de tussentijd zeer weinig internationale wedstrijden zijn gespeeld.

België blijft de leider in het klassement, vóór Frankrijk en Brazilië. Alleen Bahrein is één plaats gestegen in de top 210 na het gelijkspel met Oekraïne (1-1) op 23 mei, waardoor het van de 99e naar de 98e plaats is gegaan. Er waren geen veranderingen aan de top van de tabel.

De volgende ranglijst wordt gepubliceerd op 12 augustus, na de verschillende wedstrijden die deze zomer zullen plaatsvinden.