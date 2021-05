OFFICIEEL: ex-speler OHL en KAA Gent verlengt contract bij Nederlandse club

Lucas Schoofs heeft het naar zijn zin in de Nederlandse competitie. De middenvelder komt sinds september 2019 uit voor Heracles Almelo en hij heeft nu zijn contract verlengd tot en met 2024.

Lucas Schoofs kan terugblikken op een goed seizoen bij Heracles Almelo. De middenvelder was één van de vaste waardes bij de Nederlandse club, want hij speelde in totaal 30 wedstrijden in de Eredivisie. Daarin was hij goed voor 2 doelpunten en 2 assists.

Bij Heracles Almelo zijn ze tevreden over de 24-jarige Belg. De ploeg heeft dan ook besloten om het contract van de ex-speler van KAA Gent en OHL te verlengen. Het nieuwe contract van Schoofs loopt tot 2024.