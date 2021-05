OFFICIEEL: na Indiaas avontuur gaat Benjamin Lambot in Eerste Nationale aan de slag

RFC Liège haalde met Jérémy Perbet eerder al een grote naam in huis. Donderdag maakten de Luikenaars een nieuwe transfer bekend: Benjamin Lambot ondertekende een contract voor twee seizoenen bij de ambitieuze club uit Eerste Nationale.

Benjamin Lambot zal na omzwervingen in Cyprus en India volgend seizoen terug in eigen land aan de slag gaan. De robuuste centrale verdediger, 34 jaar oud intussen, heeft voor twee seizoenen getekend bij FC Luik.

Lambot speelde in ons land voor Tubeke, Virton, Antwerp, Lierse en Cercle Brugge. Zijn contract bij het NorthEast United liep onlangs af. Lambot werkte 19 wedstrijden af in de Indian Super League, waarin onze landgenoot goed was voor twee doelpunten.