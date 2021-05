🎥 "Zizou, ik hou van u": toen Théo Bongonda en Zidane hun respect voor mekaar betuigden

Nadat hij zijn eerste stappen had gezet bij Zulte Waregem, belandde Théo Bongonda bij Celta de Vigo. Hij was toen nog niet de speler die hij nu is, maar maakte wel al indruk tegen Real Madrid.

In het seizoen 2016-2017 was Théo Bongonda speler van Celta de Vigo en kwam hij enkele grote namen van Real Madrid tegen. Ook Zinedine Zidane, die toen al als trainer op de bank zat bij de Madrilenen, en die had toen mooie woorden voor de huidige Genk-speler.

Liefdesverklaring van Théo

In een gesprek met Around The Goal haalt Bongonda die anekdote nog eens boven. "De bal ging buiten, ik stond aan de linkerkant van het veld. Ik bedacht me nog: "Zou ik het hem zeggen of niet?" Ik heb het hem gezegd: "Zizou, ik hou van u." Ik denk dat we de match verloren met 2-1."

"Ik moest me nadien de nationale U21 vervoegen, dus ik moest naar het hotel en dan het vliegtuig nemen", vervolgt Bongonda. "Op de parking kwam er een Audi op me af. De venster ging naar beneden en het was Zidane. Hij zei me: "Je hebt een heel goede match gespeeld, je bent een superspeler, doe zo voort."

Het volledige interview is vanaf vrijdag 22u te zien op onderstaande link.

https://www.youtube.com/watch?v=DDCZ7TjrAFA&ab_channel=SachaTavolieri