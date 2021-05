Haaland denkt niet aan transfer: "Heb nog een contract van enkele jaren"

Zijn zaakwaarnemer trok enkele weken geleden heel Europa rond om de beste prijzen te onderhandelen, maar Haaland zelf wil Dortmund nog niet verlaten.

Raiola was in Real Madrid gesignaleerd, in Barcelona, in Engeland, in Italië... noem maar op. Maar aan het Noorse medium Viaplay vertelt de speler zelf dat een transfer voor hem toch niet van prioritair belang is.

Haaland heeft nog een contract tot 2024 bij Dortmund en heeft blijkbaar geen haast om de club te verlaten. "Ik heb nog een contract voor een aantal fijne jaren en dat contract respecteer ik", vertelt hij.

Dat Dortmund Champions League speelt, heeft Haaland geholpen in zijn keuze om nog wat langer bij Der Borussen te blijven. "Dat Champions League-ticket was een hele opluchting. Ik houd van de Champions League, dat weet iedereen. Ik heb nog grote dromen, mijn eerste prijs pakken met Dortmund voelde alleszins al geweldig", besluit hij.