'Nadat Real Madrid naast eerste keuze pakte ligt Antonio Conte nu in polepositie'

Wie eerste keuze is voor Real Madrid, zal niet snel neen zeggen. Al geldt dat niet voor iedereen, moeten ze in de Spaanse hoofdstad ondervinden. Real heeft de opvolger van Zinedine Zidane niet zo snel beet als gedacht. Er ligt wel weer een nieuwe trainer in polepositie: Antonio Conte.

De stoelendans van de trainers in het internationale voetbal is volop aan de gang. Na het opstappen van Zinedine Zidane richtte Real Madrid zijn pijlen op Massimiliano Allegri. Die gaat volgens de laatste berichten echter opnieuw aan de slag bij Juventus.

Allegri past

Bij Real zien ze al langer een potentiële succescoach in Allegri, maar die verkiest dus een avontuur in zijn thuisland. In Italië is recent een andere trainer vrijgekomen in de persoon van Antonio Conte, die opstapte bij landskampioen Inter. Volgens Sky in Italië neemt Real nu Conte in overweging als mogelijke volgende coach.

Antonio Conte had het afgelopen seizoen Romelu Lukaku onder zijn hoede en samen werden ze kampioen in de Serie A. Indien Conte effectief zijn kans krijgt bij Real, gaat hij mogelijk dus opnieuw met een Rode Duivel samenwerken. Thibaut Courtois en Eden Hazard spelen immers bij Real, al beweegt er vooral in het geval van Hazard wel iets op de transfermarkt.