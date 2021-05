Neymar is wereldbekende sponsor kwijt door klacht wegens seksuele intimidatie en gebrek aan medewerking

Hoeveel reclamespotjes hebben Neymar niet een mooi bedrag opgeleverd? De sterspeler van PSG zal alvast niet meer opduiken in de spotjes van Nike. Het wereldbekende sportmerk heeft gebroken met Neymar na een aanklacht wegens seksuele intimidatie.

The Wall Street Journal is met het verhaal naar buiten gekomen na gesprekken met betrokken en nadat het ook documenten die gerelateerd zijn aan deze zaak in handen kreeg. Ook bevestigt Hillary Krane, directeur juridische zaken bij Nike, dat het contract met Neymar verbroken werd omdat hij ook niet mee wilde werken aan het onderzoek naar die klacht.

Het is een medewerkster van Nike die de klacht heeft neergelegd. De Braziliaan wordt ervan beschuldigd geprobeerd te hebben om de vrouw te dwingen tot orale seks op zijn hotelkamer in New York. Het voorval dateert van 2016. Neymar zou toen in New York geweest zijn voor publiciteitsactiviteiten.

Onderzoek loopt sinds 2019

Twee jaar later, in 2018, heeft de vrouw het incident gemeld. Het bedrijf huurde vervolgens een advocatenbureau in om hier onderzoek naar te doen. In 2019 werd dan het onderzoek opgestart. Vorig jaar geraakte al bekend dat de wegen van Neymar en Nike scheidden, maar was de reden hiervoor nog niet gekend.