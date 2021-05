OFFICIEEL: Standard ziet rechterflankverdediger verkassen naar Nederland

Standard is al zeker verlost van één speler die het liefst ook zag vertrekken. De rechterflankverdediger Laurent Jans gaat volgend seizoen voor Sparta Rotterdam voetballen. Het stond eigenlijk al vast dat Jans niet bij Standard kon blijven en nu heeft de Luxemburger dus een nieuwe club gevonden.

Sparta, de nummer 8 in de Nederlandse Eredivisie, heeft de komst van Jans aangekondigd op zijn website. Jans geraakte bij Standard slechts sporadisch in het elftal: zijn periode in Luik was dus geen succes. De Rouches hadden hem in oktober nog erbij gehaald. Dat leverde dus bitter weinig op.

Zijn contract leip dan ook af en nu heeft de international onderdak gevonden bij Sparta. Dat meent dat er toch verschillende clubs in Jans geïnteresseerd waren. De ploeg uit Rotterdam looft hem vooral als een ervaren speler met een winnaarsmentaliteit.

"Heel blij dat ik getekend heb bij Sparta Rotterdam", laat Jans weten op Instagram. "Ik kan niet wachten om aan het seizoen te beginnen!"