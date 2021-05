Volgende contractverlenging een feit bij KV Mechelen: linksachter tekent voor twee jaar (plus optie) bij

Bij KV Mechelen zijn ze volop bezig met hun huiswerk voor volgend seizoen. Na de contractverlenging van Igor de Camargo onlangs is KV nu rond met één van zijn verdedigers. Lucas Bijker blijft nog twee seizoenen langer voor Malinwa voetballen.

De onderhandelingen tussen KV Mechelen en Lucas Bijker waren al vergevorderd. Nu is er ook een akkoord over alle punten en komma's: Bijker heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract voor twee seizoenen, met een optie voor een bijkomend derde jaar.

"Ik voel mij hier top", zegt de Nederlandse linkerflankverdediger op de site van KV. "Ik weet wat mijn rol binnen de ploeg is en die vul ik met plezier in." Bijker kijkt alvast uit naar het opnieuw voetballen voor een vol stadion. "Als de fans er nu opnieuw bijkomen, is het plaatje hier helemaal compleet."

2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ I Ook Bijkie heeft beslist.



Hij tekende bij voor 2 jaar (plus optie) ✍️



Meer info vind je op onze website 💻#nomatterwhat — KV Mechelen (@kvmechelen) May 28, 2021

Bijker voetbalt al sinds 2018 voor KVM. Weliswaar staat hij sindsdien niet altijd buiten discussie, maar dankzij zijn vechtlust kon hij meestal wel zijn status als titularis behouden. Ook speelde Bijker goede play-offs en die lijn zal hij nu de volgende jaren dus bij KVM proberen door te trekken.