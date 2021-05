Fabregas denkt dat Chelsea vanavond zal winnen, als De Bruyne uit de match kan gehouden worden...

“Geen verrassingen vanavond, Chelsea wint. Tuchel heeft ervaring met de finale van de UEFA Champions League, met vorig jaar, en zal die ontgoocheling van toen gebruiken om zijn spelers te motiveren”, zei Fabregas op Twitter.

De Spanjaard weet ook hoe Chelsea, Manchester City uit hun spel moet houden en voorspelt ook alvast de man van de match. “Als Chelsea vandaag wil winnen, moeten ze De Bruyne uit de match houden, en dat is een job voor N’Golo Kante. Hij wordt de man van de match”, aldus Fabregas op Twitter.

No surprises, Chelsea win for me tonight. Tuchel has experience of the UCL final from last year & he’ll use that disappointment to motivate CFC tonight!@TheMichaelOwen, do you agree? @YayaToure, I don’t need to ask you😂#HeinekenUCLLive @Heineken_SA #NeverAlone #MCICHE