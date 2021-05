Gaat Buffon terug naar de roots? Club waar hij in 1995 voor debuteerde wil 43-jarige doelman erbij

Gianluigi Buffon staat vooral bekend als een legende bij Juventus, zijn kortstondige periode bij PSG buiten beschouwing gelaten. De 43-jarige doelman nam dit seizoen afscheid van Juventus, maar stoppen is nog niet helemaal aan de orde.

Eerder probeerde de Portugese club Belenenses al om Buffon een extra jaartje te laten voetballen, nu springt er een opvalllende Italiaanse club in de bres om de reeds 43-jarige Buffon op te vangen.

Want Parma, de club waar het allemaal begon voor Buffon, zou volgens Sky Sport Italia geïnteresseerd zijn om Buffon aan te trekken voor volgend seizoen. Buffon debuteerde in 1995 bij Parma als zeventienjarige goalie. In 2001 trok hij voor 50 miljoen euro naar Juventus, in die tijd een waanzinnig hoog bedrag.

Buffon zelf zette dan wel een punt achter zijn periode bij Juventus, achter zijn voetbalcarrière deed hij dat nog niet. Hij vertelde wel dat hij in Italië enkel nog voor Juventus en Parma wou spelen. Parma degradeerde dit seizoen uit de Serie A en moet volgend jaar in de Serie B uitkomen. Ook voor Buffon is dat geen nieuwigheid, die in 2006/2007 al in de Serie B speelde met Juventus na een omkoopschandaal.