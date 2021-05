Vreugde en verdriet bij Belgen in Frankrijk

Vandaag stond de terugwedstrijd in de degradatie/promotie play-off in Frankrijk op het programma tussen Nantes en Toulouse. Twee Belgen konden juichen en twee zaten er bedroefd bij.

Met de slechte uitgangspositie uit de heenwedstrijd in het achterhoofd (1-2 verlies) had Toulouse geen keuze op bezoek bij Nantes. Ze moesten minstens twee keer scoren om nog te promoveren naar League 1. Iets voorbij het uur wakkerde Vakoun Bayo het vuur aan. De Ivoriaanse aanvaller, een huurling van Celtic FC, trof raak. Nog één doelpuntje hadden de bezoekers nodig, maar daar slaagden ze niet meer in. Zo blijft Nantes, dat als achttiende was geëindigd, ook volgend seizoen in de Ligue 1. Renaud Emond (ex-Standard Luik) en Anthony Limbombe (ex-Club Brugge) bleven 90 minuten op de bank.

Bij Toulouse verschenen zowel Dejaegere als Dewaest aan de aftrap. Beide landgenoten komen op huurbasis uit voor hun Franse werkgever, respectievelijk vanuit AA Gent en Racing Genk. Dit seizoen waren zij ook bepalende krachten. Dejaegere werd onlangs zelfs verkozen tot op één na beste speler van de Ligue 2.