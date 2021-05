Tactiek van Martinez doorgelicht: "Als hij daarvoor kiest, speelt Mertens niet"

Marc Degryse blijft de Rode Duivels van heel dichtbij opvolgen. Nu licht hij ook de tactiek van bondscoach Martinez door.

Eén van de sleutelfiguren is uiteraard Axel Witsel, maar moet je hem na zo’n revalidatie laten spelen? “Is het verschil dan zo groot om dat risico te nemen? Dat we geen tweede Witsel, een typische zes die nooit uit positie loopt, hebben is waar, maar je kan wel op een andere manier zijn afwezigheid opvangen”, zegt Degryse aan De Zondag.

Degryse heeft een oplossing klaar. “met een combinatie Tielemans-De Bruyne of Tielemans-Dendoncker, denk ik. Ik ben ervan overtuigd dat je met Tielemans-De Bruyne wedstrijden naar je hand kan zetten.”

Een andere oplossing heeft immers grote gevolgen. “Want als je mikt op De Bruyne-Hazard op de flanken voorin, speelt Mertens niet. Bovendien geeft Martínez een duidelijk signaal: als Witsel fit is, moeten de mogelijke vervangers niet denken te spelen, ik weet niet of dat zo’n positief signaal is.”