Waar ligt toekomst van ex-Genk-keeper? "Er zijn meerdere opties, maar wil zeker niet naar eigen land"

Danny Vukovic zijn contract bij Racing Genk werd niet verlengd. Nu moet de Australische goalie dus op zoek naar een nieuwe club, de komende weken verwacht hij een doorbraak.

Vukovic werd midden februari verwezen naar de bank bij de Genkenaren, Genks jeugdproduct Maarten Vandevoordt kwam tussen de palen. Racing Genk heeft de diensten van de Australiër dus niet meer nodig. De keeper blikte in een interview met Het Belang van Limburg vooruit op de toekomst.

“Er zijn meerdere opties, op dit ogenblik heb ik echter nog nergens mijn handtekening gezet. Maar ik verwacht wel een doorbraak in de komende weken. Eén zaak staat vast. Ik ga niet in Australië aan de slag. Ik wil nog een tijd deel uitmaken van de nationale ploeg en een absolute voorwaarde daarvoor is dat ik in het buitenland moet spelen”, aldus Danny Vukovic. Afwachten nu bij welke ploeg hij volgend seizoen aantreedt.