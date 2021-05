De Jong blikt vooruit op EK: "Wij zijn goed, maar Frankrijk is favoriet"

Binnen een paar weken gaat het Europees kampioenschap van start. De Rode Duivels maken zich klaar, maar dat doen ook onze noorderburen. Speler van FC Barcelona, Frenkie de Jong, is er alvast klaar voor deze zomer...

"Vaak wordt vermoeidheid je aangepraat, maar zo voel ik mij niet. Ik voel me goed, voel me fris. Ik probeer gewoon zo goed mogelijk voor mijn lichaam te zorgen, heb heel veel goede mensen om mij heen”, begint Frenkie de Jong een interview met NOS.

"De teleurstelling van het kampioenschap niet binnen te halen dit seizoen met Barça, voel je, ook in de energie. Dat was heel lastig. De wedstrijd tegen Granada hadden we echt moeten winnen, dan waren we voor het eerst aan kop gekomen. Toen hebben we het weggegeven. Een grote teleurstelling voor ons”

De Barça-speler had het ook over het EK met Oranje. "Frankrijk is, gezien de selectie en als huidige wereldkampioen, de favoriet om Europees kampioen te worden. Wij hebben een goede groep met kwaliteit en zijn als team sterk. Ik denk dat er wat kan groeien. We hebben nog aardig wat tijd om ons voor te bereiden”, aldus Frenkie de Jong in NOS.