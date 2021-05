'Manchester City wil profiteren van buitenkans en biedt Sergio Ramos dit contract aan voor de komende seizoenen'

Manchester City wil profiteren van de situatie rond Sergio Ramos. Niet alleen op financieel vlak, maar op de middellange termijn heeft de Engelse landskampioen enkele troeven in huis.

Sergio Ramos kan gratis opgepikt worden. Het clubicoon van Real Madrid weigert halstarrig een éénjarige verlenging van zijn contract te tekenen, terwijl ook De Koninklijke koppig blijft volhouden dat er geen ander aanbod zal komen.

ESPN weet dat Manchester City daarvan wil profiteren. The Citizens hebben hem wél dat aanbod voor twee seizoenen én met behoud van zijn huidige loon gedaan. Maar dat is niet alles. Ook daarna kan Ramos blijven voetballen.

Eerst Premier League, vervolgens MLS

Zo is het de bedoeling dat Ramos na die twee seizoenen in de Premier League de oversteek naar de Verenigde Staten maakt om er uit te bollen bij new York City FC. En ook daar zal hij nog een aardig zakcentje verdienen.