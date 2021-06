AA Gent investeert in de jeugd en haalt versterking voor academie

Een goede jeugdwerking hebben is heel belangrijk want regelmatig kan er eens een speler doorbreken vanuit de jeugd naar de eerste ploeg, als er wat talent zit in de academie. Dat weten ze ook in Gent, AA Gent investeerde de afgelopen dagen dan ook in versterking voor hun academie.

Boubacar Copa, ex-Lokeren en gewezen Afrikaans kampioen, wordt de nieuwe keeperstrainer van de bovenbouw bij AA Gent. Toch een serieuze naam die tewerkgesteld zal zijn in de jeugdacademie van de Buffalo’s. Copa is echter niet de enige naam die ze in de Oost-Vlaamse hoofdstad binnenhaalde. Ook hebben ze in Gent een nieuwe coach voor de u15, Bart Plasschaert. Een andere ex-profvoetballer, Luigi Pieroni (ex-Gent, Anderlecht en Standard), wordt dan weer de nieuwe trainer van de u16. Voorts haalde de Buffalo’s een 19-jarige keeper van Standard binnen, Louis Fortin. Things we like to see: #jeugd pic.twitter.com/be4nebm4U0 — Seppe Van Acker (@Seppe_VA) June 1, 2021