Arsenal denkt aan Ajax-keeper die dopingschorsing uitzit

Arsenal is op zoek naar een nieuwe keeper, en denkt daarbij aan Ajax-keeper André Onana. Een klein probleempje voor The Gunners: Onana zit een dopingschorsing van een jaar uit. De Kameroener ging echter in hoger beroep, en van die uitspraak zal veel afhangen.

Arsenal is op zoek naar een nieuwe doelman, en denkt daarbij aan de geschorste Ajaxgoalie André Onana, dat meldt Sky Sports. Veel zal afhangen van of de Kameroense keeper gelijk krijgt in hoger beroep en zijn schorsing kan reduceren. Anders zullen de roodhemden van Londen moeten zoeken naar een alternatief.

Ook ging het gerucht dat huidig Juventusdoelman, Wojciech Szczęsny, zou terugkomen. Die geruchten ontkracht Sky Sports ook. Het Engelse mediakanaal zegt dat er geen kans is dat Szczęsny, die in het verleden al tien jaar actief was bij de eerste ploeg van Arsenal, terug zal komen naar Londen. Afwachten nu wie er volgend seizoen bij The Gunners tussen de palen zal staan.