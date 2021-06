'Club Brugge moet halve Premier League aftroeven voor gewilde aanvaller'

Club Brugge wil nog steeds een nieuwe spits in huis halen. En daarvoor wil het ver gaan. Al is de concurrentie wel héél scherp.

Club Brugge had deze winter al een oogje op Daryl Dike en ook in maart kwam zijn naam opnieuw naar boven in de geruchtenmolen.

Nu is het blauw-zwart menens voor de speler van Orlando City, die afgelopen seizoen op huurbasis indruk maakte met onder meer negen doelpunten in The Championship bij Barnsley.

Veel concurrentie

Met Chelsea, Wolverhampton, Everton, West Ham, Newcastle United en Leeds United is de concurrentie wel héél scherp.

Bovendien willen ook onder meer Rangers, Spartak Moskou en nog een aantal niet-Engelse clubs hem net als blauw-zwart ook graag.