Deschamps na gesprek met Benzema: "Na drie minuten was alles terug normaal"

Karim Benzema is na een lange tijd te zijn weggeweest, weer terug bij de nationale ploeg van Frankrijk. Didier Deschamps riep de Real-spits niet meer op door het sextape-schandaal met Mathieu Valbuena. Nu is Benzema er dus terug bij na een afwezigheid van zes jaar.

Als een speler om disciplinaire redenen niet meer wordt opgeroepen voor de nationale ploeg, moet er normaal gezien een gesprek volgen tussen bondscoach en speler. Dat was bij Didier Deschamps en Karim Benzema niet anders. Het was een lang gesprek zei de Franse bondscoach in een interview.

“De vergadering met Karim Benzema duurde een tijdje, het was nodig om met hem te praten. In het begin zijn er langs zijn kant wat woorden gevallen, maar na drie minuten was alles terug normaal. Het gesprek duurde in het totaal twee uur”, aldus Didier Deschamps.