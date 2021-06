Hazard over de toekomst: "Als ik 100% fit ben, kan ik ze helpen. Ik wil blijven"

Eden Hazard heeft er geen topseizoen opzitten bij Real Madrid. Door veel blessureleed kwam de Belgische flankspeler maar 14 keer in actie bij de Spaanse recordkampioen waarin hij maar drie keer kon scoren en een assist gaf. Hazard is echter wel gemotiveerd voor het volgende seizoen bij Real.

“Ik zie mezelf Real Madrid niet verlaten. Ik heb nog drie jaar van mijn contract te gaan. Ik ken mezelf en ik weet dat als ik lichamelijk 100% ben, ik kan helpen”, aldus Eden Hazard in een persconferentie over hoe hij zijn toekomst ziet.

Eden Hazard : « Je ne me vois pas quitter Madrid maintenant. Il me reste trois ans sur mon contrat. Je me connais et je sais que lorsque je serai à 100% physiquement, je pourrai aider. »



(conférence de presse) pic.twitter.com/ruTTYa2NA2