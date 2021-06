Wie wordt manager van het seizoen in Engeland? De genomineerden zijn bekend...

De genomineerden voor manager van het seizoen in de Premier League zijn: Pep Guardiola van Manchester City, David Moyes van West Ham, Ole Gunnar Solskjaer van Manchester United, brendan Rogers van Leicester City en Marcelo Bielsa van Leeds United.

Afwachten nu wier er verkozen zal worden tot manager van het jaar…

🔵 Pep Guardiola

⚒ David Moyes

🔴 Ole Gunnar Solskjaer

🦊 Brendan Rodgers

⚪️ Marcelo Bielsa



Nominations for the 'Barclays Manager of the Season' have been revealed pic.twitter.com/VQLUt5HWj7