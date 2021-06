Hoeveel zorgen moeten we ons nu echt maken over onze drie sleutelpionnen? Voorzichtig optimisme bij nationale ploeg

De Rode Duivels hebben drie sleutelpionnen waar het land zich zorgen over maakt: Eden Hazard, Axel Witsel en Kevin De Bruyne. Maar toch blijft de bondscoach geloven dat ze zich in de loop van het toernooi steeds belangrijker kunnen maken. Vanwaar dat optimisme?

Het mag een wonder heten dat Witsel zover staat. Als iemand twee maanden geleden aan een specialist had gezegd dat hij op dit moment oefeningen met de bal zou doen, hadden er weinigen daarin geloofd. Maar Witsel doet al delen van de groepstraining mee en verwerkt die momenteel zonder problemen of extra pijn aan zijn achillespees.

Het is de werkethiek van de middenvelder die het verschil heeft gemaakt. Er wordt gemikt op de laatste groepsmatch tegen Finland om hem voorzichtig te integreren en dat is momenteel ook geen utopie meer. Witsel heeft er meer dan dubbel de uren ingestoken om te revalideren dan een voetballer normaal doet. Onder het waakzaam oog van Lieven Maesschalck natuurlijk.

De topkinesist weet perfect hoe ver hij kan gaan zonder extra blessurelast te veroorzaken. Op dit moment lijkt de terugkeer van Witsel er sowieso te komen op het EK. Zelfs al blijft Roberto Martinez voorzichtig en blijft Sambi Lokonga sowieso de hele voorbereiding.

Daar zijn de vraagtekens anders. Roberto Martinez beweert dan wel dat hij fit aan het EK zal kunnen beginnen, maar daar mogen we ons inderdaad vragen bij stellen na weinig matchritme en de blessurelast in het achterhoofd. Momenteel kan Hazard nog geen twee trainingen per dag aan. De schrik voor een nieuwe blessure zit er goed in. Hij wordt met het vergrootglas opgevolgd.

Al zijn waardes worden elke dag minutieus onder de loep genomen. Zo zou hij geleidelijk moeten opbouwen tot al zijn spieren op het juiste moment klaar zijn om een match te spelen. Maar dat hij tegen Rusland al aan de aftrap zal staan, dat kan niemand nu verzekeren. Hij zou geleidelijk aan meer speeltijd kunnen krijgen in de oefenmatchen. Waarschijnlijk start hij dan ook niet in de oefenmatch tegen Griekenland.

Dat is momenteel nog koffiedik kijken, want meer nieuws over zijn paraatheid komt er pas binnen een dag of drie. Morgen geeft bondscoach Martinez een update, maar verwacht wordt dat hij niet veel meer kan zeggen. Normaal zou De Bruyne volgende maandag aansluiten, maar het is goed mogelijk dat hij zich pas een paar dagen voor afreis naar Sint-Petersburg bij de ploeg zal kunnen voegen.

Maar dat betekent misschien ook dat hij de match tegen Rusland moet missen. Hij zal met een masker spelen en zoveel mogelijk kopduels vermijden. Dat zou in principe niet al te veel aan zijn spel moeten veranderen, want hij spreekt meestal met zijn voeten. Maar voor zijn gemoedsrust zou het dus niet slecht zijn als Witsel in zijn rug speelt om de potigere duels te winnen.