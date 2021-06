🎥 Anderlecht droomt al van vol stadion met abonnementsactie

Bij alle clubs zijn abonnementsacties onderweg en dan kan ook RSC Anderlecht niet achterblijven. Dat droomt er al van om volgend seizoen de tegenstanders te ontvangen in een vol Lotto Park. Met een filmpje maakt het de fans daar al warm voor.

De supporters die weer naar het stadion kunnen en voor een sfeervol Lotto Park zorgen: daar stelt Anderlecht zijn hoop op als het kijkt naar volgend seizoen. Met een filmpje op sociale media, dat bestaat uit sfeerbeelden van een soms vol stadion, zet het zijn supporters aan om een abonnement aan te schaffen voor 2021-2022.

Ook de details voor het aankopen van zo'n abonnement geeft het vrij. De prijs varieert van 195 euro tot 595 euro, afhankelijk in welke categorie de abonnementshouder een plekje in het stadion wilt. Abonnees krijgen in Anderlecht toegang voor alle thuiswedstrijden van de reguliere speeltijd.

Wedstrijden in de play-offs zijn dus niet inbegrepen. Wel krijgen abonnees voorrang voor tickets voor die matchen, net als bij bekerwedstrijen en Europese wedstrijden.