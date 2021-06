Boechoutse VV (4e prov) viert eeuwfeest met groot scherm voor EK voetbal

De krijtlijnen zijn woensdag gezet: elk café, restaurant en vereniging weet wat er mag en niet mag als ze op een groot scherm een wedstrijd van het EK willen uitzenden. Voetbalclub K Boechoutse VV (4e Prov. Antwerpen) gaat alvast de uitdaging aan.

Buiten mogen er maximaal 400 mensen verzamelen om naar een wedstrijd op het komende EK te kijken. Bovendien moet het publiek dan nog eens opgesplitst worden in groepjes van 4 op een afgesloten terrein. Voor velen is het soep de kolen niet waard om voor 400 mensen een groot scherm te zetten, maar bij Boechoutse VV wel.

"We hebben een uitstekende accommodatie om dit te doen. Het voetbalveld zelf leent zich hier perfect toe. We zullen het in vakken verdelen en dan telkens 4 stoelen en een tafel plaatsen zodat iedereen volgens de regels van de Rode Duivels en het voetbal kan genieten", klinkt het bij voorzitter Luk Van Ouytsel.

"We openen onze deuren vanaf de openingswedstrijd en zullen elk weekend open zijn, plus natuurlijk voor de wedstrijden van België. Daarvoor werken we wel met een reservatiesysteem via onze website om te kunnen inschatten hoeveel volk er zal zijn. "

100-jarig bestaan

Door de strenge regels verwacht men dat enkel de grote verenigingen en clubs zich zullen engageren om iets op poten te zetten, maar de ploeg uit het Antwerpse heeft nog een extra reden om er een zo groot mogelijk feest van te maken. De club bestaat in 2021 namelijk 100 jaar.

"Ondanks het lastige coronajaar hebben we geprobeerd om het 100-jarige bestaan extra in de verf te zetten. Zo hebben we een eigen bier gemaakt, hebben we ons logo in een retro-jasje gestoken... en ook het organiseren van het EK-feest kadert mee in de festiviteiten rond onze jubileumverjaardag", vertelt jeugdcoördinator Yarrith Wouters.

"Dat er slechts 400 mensen mogen komen kijken, kan als een beperking beschouwd worden maar ook net niet. Het zorgt er net voor dat mensen makkelijker de weg naar ons zullen vinden aangezien de plaatsen op de grote, bekende plaatsen beperkt zijn", besluit men.