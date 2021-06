Het seizoen doorgelicht: het nieuwe KV Oostende stond op, maar zal dat elk jaar moeten doen

De competitie zit er nu helemaal op, de prijzen zijn uitgedeeld en de clubs weten waar ze aan toe zijn volgend seizoen. Wij maakten de analyse van ieders seizoen op basis van de verwachtingen en waar ze uit kwamen. Vandaag: KV Oostende.

Verwachting voor het seizoen

KVO stond in het rijtje van mogelijke degradatiekandidaten. Ook wij bezondigden ons daaraan. Maar er zijn verzachtende omstandigheden. De ploeg kwam net uit een turbulente periode, er waren nieuwe Amerikaanse eigenaars, een sportief directeur die pendelde tussen twee clubs en een hoop nieuwe, onbekende spelers.

Er kwam ook een nieuwe trainer die enkel nog maar bij de jeugd successen had behaald. Het werd voor Alexander Blessin zijn eerste volledig seizoen als trainer van een A-ploeg. Genoeg vraagtekens dus, zelfs bij de fans.

De realiteit

Het verschil tussen verwachting en realiteit was bij de Kustboys enorm. Oostende speelde vanaf dag 1 fris van de lever, met de nadruk op een fantastische inzet en fysiek. Ploegen wisten zich geen raad met de waanzinnige Gegenpressing die Blessin had geïnstalleerd. Niemand had verwacht dat ze tot de laatste dag gingen meestrijden voor de Champions' play-offs, maar het was typerend dat de ontgoocheling bij het missen ervan enorm was.

© photonews

Oostende werd de revelatie van het seizoen, Blessin de 'Coach van het Jaar'. Spelers als Arthur Theate, Andrew Hjulsager, Jelle Bataille, Jack Hendry, Nick Batzner... zagen hun marktwaarde exponentieel stijgen. KVO speelde gewoon een bereseizoen!

De toekomst

We mogen niet verwachten dat Oostende nu elk seizoen dit op de mat gaat leggen. Er zullen deze zomer weer enorme bouwwerken moeten gebeuren. Sleutelpionnen als Vandendriessche, Hjulsager en Sakala zijn al weg. Bataille, Henry en Theate kunnen nog volgen. En wat met Blessin? Die staat in de belangstelling van heel wat ploegen.

Sportief directeur Gauthier Ganaye gelooft dat hij voor iedereen een waardige vervanger kan vinden. Dat is ook het Amerikaans businessmodel. Ze willen spelers beter maken en dan voor een meerwaarde verkopen. Maar of dat elk seizoen zo'n schot in de roos zal zijn... We vragen het ons af.