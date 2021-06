Zeker niet sterkste elftal in openingswedstrijd tegen Rusland: "Kans dat De Bruyne dat haalt, is klein"

Er zijn er een paar die zullen moeten opstaan tegen Rusland in de openingswedstrijd van de Rode Duivels op het EK. We ontbreken waarschijnlijk drie van onze meest belangrijke pionnen.

Van Axel Witsel was al geweten dat hij in de eerste twee matchen zeker niet aan bod zal komen. Bij Eden Hazard is het afwachten, maar de kans dat hij tegen dan al klaar is om een hoofdrol en titularisplaats op te eisen, is klein.

Maar ook Kevin De Bruyne raakt hoogstwaarschijnlijk niet fit. "De kans dat hij tegen Rusland kan spelen, is eerder klein", aldus Roberto Martinez. "We volgen zijn situatie dag per dag op. Pas volgende week gaan we kunnen zeggen wanneer hij klaar zal zijn en wanneer hij kan aansluiten."

De Bruyne zal dan ook met een masker moeten spelen. "We kennen de situatie van met Jan Vertonghen. We gaan dezelfde specialist raadplegen die toen zijn masker gemaakt heeft. Hij zou daar weinig last van mogen hebben."

Ook Simon Mignolet kent de situatie van met een masker te moeten spelen. Hij liep ooit een breuk op in de wedstrijd tegen Aston Villa. "Ik weet niet of de situatie dezelfde is. Ik had een barst dieper in de oogkas en de kans bestond dat ik zichtsverlies ging hebben. Maar ik trainde en speelde een paar dagen erna al. Dus geen paniek."