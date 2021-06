Pro League is er alweer niet uit: geen beslissing over beloftenteams in amateurreeksen, wel over Walter Damen

Kevin Vanbuggenhout

Vandaag 17:31





Enkel over de kandidatuur van Walter Damen nam de Pro League een beslissing. Beloftenteams in het amateurvoetbal? Daar bestaat nog altijd geen uitsluitsel over. Integendeel, de stemming hierover werd nog maar eens een keertje uitgesteld. De Algemen Vergadering van de Pro League heeft dus weinig opzienbarends voortgebracht. Nadat een week geleden de stemming over de integratie van beloftenploegen in competitie - de topclubs sturen daar op aan - werd uitgesteld, gebeurde nog eens precies hetzelfde. Er moet immers een tweederde meerderheid gevonden worden om dat voorstel goed te keuren, maar dat blijkt nog niet zo simpel te zijn. Voorlopig is er alvast nog geen consensus gevonden. Ook niet over het huidige format in 1A. De kleinere clubs willen graag na volgend seizoen nog een jaar langer met achttien ploegen op het hoogste niveau spelen. Walter Damen (@kbeerschotva) nieuw lid RvB Pro League.



•



Walter Damen (@kbeerschotva) nouveau membre du CA de la Pro League. pic.twitter.com/RK7JY0YhCJ — Pro League ⚽️🇧🇪 (@ProLeagueBE) June 2, 2021 Zo kwam het dus dat als enige beslissing de goedkeuring van de kandidatuur van Walter Damen (Beerschot) voor de Raad van Bestuur uit de bus kwam. Dat gebeurde met een ruime meerderheid. Damen vervangt de opgestapte Ronny Verhelst (KV Kortrijk).



