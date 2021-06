Belgen willen zich meteen bewijzen tegen Griekenland

Als voorbereiding op het Europese kampioenschap dat volgende week officieel van start gaat, werken onze Belgen nog twee oefenwedstrijden af. Dat doen ze tegen Griekenland en Kroatië. Het ideale moment voor bondscoach Roberto Martinez om nog enkele spelers uit te testen.

Martinez rekent op zijn reservespelers

Op de persconferentie vooraf liet bondscoach Martinez al weten dat hij donderdagavond op heel wat spelers niet rekent. Geen Thibaut Courtois, Eden Hazard, Axel Witsel, Jan Vertonghen, Kevin De Bruyne en Thomas Vermaelen. Wie wel hun kansen zouden krijgen zijn Zinho Vanheusden, Sambi Lokonga en Brandon Mechele.

Tegen Griekenland zullen we dus vooral heel wat nieuwe gezichten aan de aftrap zien verschijnen. Jongens die zich kostte wat kost willen bewijzen en iedere kans grijpen. Het zou voor deze gemotiveerde jongens dus geen probleem mogen zijn om tegenstander Griekenland, dat op een 51e plaats in de wereldranglijst staat, te overklassen.

Doelpuntenfestijn

Bondscoach Martinez wil tegen Griekenland zoveel mogelijk nieuwe spelers aan het werk zien. Dat wil zeggen dat hij hoogstwaarschijnlijk vlak na de rust héél wat wissels zal doorvoeren. Nieuwe krachten die zich willen bewijzen dus. De kans is dan ook zeer groot dat we zo wel doelpunten in de eerste helft als de twee helft zullen zien.

Enkele bettips

België wint met een Asian handicap van -1.5 (notering van 2.00)

België scoort in beide helften (notering van 2.10)