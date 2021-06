Dit wordt ingewikkeld! Op café naar EK kijken? En wat als er strafschoppen volgen? Van binnen naar buiten verhuizen?

Kijkt u er al naar uit om met maten rustig op café naar de Rode Duivels te kijken? Pintje in de hand en ambiance? Het Overlegcomité moet er wel nog een paar oplossingen voor vinden, want momenteel is het allemaal wat moeilijk.

Stel u voor: de Duivels spelen om 21u en uw café gaat dicht om 22u. Nu ligt er wel een versoepeling tot 23u30 op de stapel, maar dan is het nog niet opgelost. Wat als er in de achtste- of kwartfinales verlengingen en strafschoppen aan te pas komen? Dan dreigt ook dat uur overschreden te worden. En krijg dan maar eens op vijf minuten iedereen naar huis. Trouwens, het voorstel dat nu op tafel ligt, stipuleert dat de horeca tot 22u binnen mag open blijven en tot 23u30 buiten. Dus iedereen effe verhuizen naar buiten waar waarschijnlijk dan geen plaats meer is? Het geluid van de uitzending mag maximaal 80 decibel zijn. Buiten is de maximumcapaciteit 400 toeschouwers, binnen 200. Als je drank kan bestellen, moet je trouwens neerzitten. Maximum met vier en met de afstand van 1,5 meter respecterend met de andere tafels. Wordt er geen drank geschonken, mag je rechtstaan, maar ook in groepjes van vier en op afstand. Effe beetje studeren vooraleer u van die match en dat pintje gaat genieten...





