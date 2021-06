Martinez zal vanavond ook zijn vervangers vooraan uitttesten/ritme laten opendoen

Wie krijgen we vanavond in de spits te zien tegen Griekenland. De kans is groot dat Roberto Martinez rust geeft aan Romelu Lukaku.

Romelu Lukaku heeft er een slopend seizoen opzitten en het is de laatste waar nu nog iets mee mag gebeuren vooraleer het EK start. De bondscoach gaat waarschijnlijk teruggrijpen naar zijn twee back up-spitsen. Voor Michy Batshuayi is het belangrijk om nog wat matchritme op te doen, aangezien hij bij Crystal Palace weinig speeltijd kreeg. Gezien zijn verdiensten in het verleden is hij de eerste stand in van Lukaku. En voor Benteke is het belangrijk om zich weer in de groep te integreren na toch wel een redelijk lange afwezigheid.





