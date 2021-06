Romelu Lukaku neemt alle twijfels weg: "Heb positief gesprek gehad met nieuwe trainer, ik blijf bij Inter"

In het VTM-programma Deviltime dat vooruitblikt op het komende EK, verraste Lukaku de kijker met een mooie primeur.

Want ondanks alle geruchten, en zeker na het vertrek van trainer Conte, heeft Romelu Lukaku bevestigd dat hij ook volgend seizoen nog voor Inter Milaan zal spelen.

Lukaku pakte dit jaar met Inter de titel in de Italiaanse Serie A en werd verkozen tot beste speler van de competitie. Zijn verhaal in Italië lijkt uit, maar zelf ziet Lukaku er net een uitdaging in om nog een jaar extra te blijven.

"Het is een uitdaging om om het opnieuw te doen bij Inter. Ik voel me goed en volgend jaar kan ik dan hopelijk voor een vol San Siro kan spelen", klinkt het.

Dat zal dus zonder Conte als trainer zijn. Wie volgend seizoen trainer wordt bij Inter, is nog niet gekend bij het grote publiek maar Lukaku weet het al wel. "Ik zeg best niet wie het was, maar ik heb met hem een posititief gesprek gehad", besluit hij.